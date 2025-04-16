Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
51,99
Экономия при брони: -1,69 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
132,79
Экономия при брони: -7,06 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,24
Экономия при брони: -2,92 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
84,65
Экономия при брони: -6,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,82
Экономия при брони: -2,79 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
135,60
Экономия при брони: -9,84 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,81
Экономия при брони: -5,50 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
142,76
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
24,32
Экономия при брони: -1,61 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
132,50
Экономия при брони: -15,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,87
Экономия при брони: -2,71 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,19
Экономия при брони: -13,21 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,87
Экономия при брони: -10,89 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница