Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,78
Экономия при брони: -26,62 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,85
Экономия при брони: -4,48 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
133,12
Экономия при брони: -16,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,99
Экономия при брони: -12,22 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,62
Экономия при брони: -32,77 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница