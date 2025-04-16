Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
50,50
Экономия при брони: -2,87 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,07
Экономия при брони: -19,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,90
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
50,45
Экономия при брони: -2,59 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
134,96
Экономия при брони: -8,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,30
Экономия при брони: -3,59 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
134,42
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,79
Экономия при брони: -5,43 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
140,95
Экономия при брони: -23,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
132,28
Экономия при брони: -14,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,35
Экономия при брони: -4,99 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,66
Экономия при брони: -12,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,22
Экономия при брони: -2,70 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,29
Экономия при брони: -9,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
135,42
Экономия при брони: -22,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,28
Экономия при брони: -2,76 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,46
Экономия при брони: -9,23 грн