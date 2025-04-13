Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 332 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
44,01
Экономия при брони: -4,38 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
132,76
Экономия при брони: -6,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
51,13
Экономия при брони: -7,74 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
142,39
Экономия при брони: -19,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 45 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
142,07
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница