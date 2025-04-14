Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
46,96
Экономия при брони: -3,12 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,34
Экономия при брони: -9,09 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,68
Экономия при брони: -3,63 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,59
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
46,44
Экономия при брони: -3,09 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
147,50
Экономия при брони: -9,33 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,70
Экономия при брони: -0,20 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,78
Экономия при брони: -1,93 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,64
Экономия при брони: -10,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,24
Экономия при брони: -2,94 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
142,44
Экономия при брони: -13,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,44
Экономия при брони: -1,57 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,52
Экономия при брони: -9,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,02
Экономия при брони: -6,19 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,11
Экономия при брони: -11,89 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,85
Экономия при брони: -4,75 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
137,67
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,21
Экономия при брони: -4,15 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,99
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,29
Экономия при брони: -2,52 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,27
Экономия при брони: -12,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,18
Экономия при брони: -11,36 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
80,70
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,11
Экономия при брони: -3,79 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,35
Экономия при брони: -4,93 грн