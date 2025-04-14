Киев
Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)

Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 251 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
46,96
Экономия при брони: -3,12 грн
43,84 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,34
Экономия при брони: -9,09 грн
130,25 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,68
Экономия при брони: -3,63 грн
51,05 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,59
Экономия при брони: -8,82 грн
129,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
46,44
Экономия при брони: -3,09 грн
43,35 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
147,50
Экономия при брони: -9,33 грн
138,17 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
25,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,70
Экономия при брони: -0,20 грн
45,50 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,78
Экономия при брони: -1,93 грн
43,85 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,64
Экономия при брони: -10,52 грн
129,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,24
Экономия при брони: -2,94 грн
45,30 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
142,44
Экономия при брони: -13,25 грн
129,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,44
Экономия при брони: -1,57 грн
43,87 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,52
Экономия при брони: -9,39 грн
129,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,02
Экономия при брони: -6,19 грн
47,83 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,11
Экономия при брони: -11,89 грн
129,22 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,85
Экономия при брони: -4,75 грн
41,10 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
137,67
Экономия при брони: -16,85 грн
120,82 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,21
Экономия при брони: -4,15 грн
49,06 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,99
Экономия при брони: -9,45 грн
129,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,29
Экономия при брони: -2,52 грн
44,77 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
141,27
Экономия при брони: -12,17 грн
129,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
43,50 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 45 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,18
Экономия при брони: -11,36 грн
126,82 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
44,90 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
121,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 15 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
80,70
Экономия при брони: -7,13 грн
73,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,11
Экономия при брони: -3,79 грн
43,32 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,35
Экономия при брони: -4,93 грн
123,42 грн
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