Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
122,55
Экономия при брони: -3,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
52,32
Экономия при брони: -0,24 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,57
Экономия при брони: -7,80 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
136,94
Экономия при брони: -10,32 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,86
Экономия при брони: -7,84 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
135,72
Экономия при брони: -8,77 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,15
Экономия при брони: -7,00 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,85
Экономия при брони: -13,09 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
49,19
Экономия при брони: -7,60 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
135,78
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
53,53
Экономия при брони: -3,23 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
142,35
Экономия при брони: -27,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница