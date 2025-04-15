Изониазид-Дарница (Isoniazid-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,37
Экономия при брони: -22,72 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
120,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
120,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
120,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
126,10
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
120,60
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
120,60
Экономия при брони: -6,10 грн