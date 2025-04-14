Изониазид-Дарница (Isoniazid-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70
Экономия при брони: -1,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
132,07
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,96
Экономия при брони: -4,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
129,40
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
129,39
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
126,74
Экономия при брони: -17,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
20,52
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн