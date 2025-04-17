Изониазид-Дарница (Isoniazid-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,10
Экономия при брони: -10,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
72,60
Экономия при брони: -2,18 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,10
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
50,95
Экономия при брони: -12,42 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
103,81
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
23,52
Экономия при брони: -0,74 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
112,21
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Изониазид-Дарница таблетки 300 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,70 грн