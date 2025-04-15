Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,39
Экономия при брони: -8,39 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,22
Экономия при брони: -14,43 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,47
Экономия при брони: -17,30 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,25
Экономия при брони: -9,25 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,25
Экономия при брони: -9,25 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,12
Экономия при брони: -4,84 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,53
Экономия при брони: -14,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,85
Экономия при брони: -14,38 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,13
Экономия при брони: -17,80 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,25
Экономия при брони: -9,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,93
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
113,36
Экономия при брони: -16,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,08
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,14
Экономия при брони: -9,14 грн