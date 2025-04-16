Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,01
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,23
Экономия при брони: -6,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,72
Экономия при брони: -15,31 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,94
Экономия при брони: -16,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,53
Экономия при брони: -14,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,73
Экономия при брони: -10,52 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,50
Экономия при брони: -10,29 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,84
Экономия при брони: -13,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,96
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,55
Экономия при брони: -11,34 грн