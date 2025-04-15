Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Львов (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,41
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,61
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,94
Экономия при брони: -13,05 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,36
Экономия при брони: -12,79 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
107,67
Экономия при брони: -12,43 грн