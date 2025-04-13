Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Киев (адрес не указан)
Доступно в 668 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
98,71
Экономия при брони: -15,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
107,93
Экономия при брони: -20,43 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
98,71
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
112,64
Экономия при брони: -15,91 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,05
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,27
Экономия при брони: -20,72 грн