Киев
Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))

Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 668 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
102,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
94,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -2,00 грн
104,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -2,00 грн
104,20 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
98,71
Экономия при брони: -15,00 грн
83,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
107,93
Экономия при брони: -20,43 грн
87,50 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
98,71
Экономия при брони: -15,00 грн
83,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
103,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
112,64
Экономия при брони: -15,91 грн
96,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -1,20 грн
104,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
96,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,05
Экономия при брони: -11,55 грн
99,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,27
Экономия при брони: -20,72 грн
87,55 грн
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