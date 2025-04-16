Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,25
Экономия при брони: -9,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,35
Экономия при брони: -17,11 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
33,11
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,12
Экономия при брони: -17,24 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,92
Экономия при брони: -17,04 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,12
Экономия при брони: -16,24 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,39
Экономия при брони: -17,08 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,73
Экономия при брони: -18,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
108,96
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,37
Экономия при брони: -16,05 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
105,39
Экономия при брони: -8,39 грн