Цианокобаламин (витамин В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,92
Экономия при брони: -13,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
113,21
Экономия при брони: -16,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
113,16
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,66
Экономия при брони: -12,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
112,89
Экономия при брони: -9,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
106,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,78
Экономия при брони: -12,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,83
Экономия при брони: -14,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,03
Экономия при брони: -15,81 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
110,16
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,96
Экономия при брони: -14,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,51
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
111,38
Экономия при брони: -17,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,19
Экономия при брони: -11,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Цианокобаламин (витамин В12) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
109,59
Экономия при брони: -9,40 грн