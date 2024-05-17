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Альтан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер в пачке, №100 - Запорожье (87616) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
140,00
Экономия: -40,00 грн
100,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
140,00
Экономия: -40,00 грн
100,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
124,79
Экономия: -18,53 грн
106,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
115,04
Экономия: -8,85 грн
106,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
125,50
Экономия: -23,86 грн
101,64 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
140,00
Экономия: -40,00 грн
100,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
107,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
118,99
Экономия: -17,35 грн
101,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (80)
117,40
Экономия: -11,49 грн
105,91 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
107,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
117,23
Экономия: -18,52 грн
98,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
113,76
Экономия: -12,16 грн
101,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер (4)
133,30
Экономия: -30,60 грн
102,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
107,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
124,95
Экономия: -17,69 грн
107,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (4)
111,43
Экономия: -5,68 грн
105,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: блистер (3)
106,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (4)
127,03
Экономия: -19,77 грн
107,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (60)
118,56
Экономия: -11,52 грн
107,04 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
107,70 грн