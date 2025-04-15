Клотримазол (Clotrimazol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,04
Экономия при брони: -6,04 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,01
Экономия при брони: -0,01 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,34
Экономия при брони: -1,34 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,17
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,51
Экономия при брони: -4,32 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,32
Экономия при брони: -2,46 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,51
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,95
Экономия при брони: -17,02 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,00
Экономия при брони: -15,04 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -18,20 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,00
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,01
Экономия при брони: -0,01 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -18,20 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,15
Экономия при брони: -2,27 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,18
Экономия при брони: -2,38 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,18
Экономия при брони: -2,37 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,29
Экономия при брони: -10,63 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,13
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,29
Экономия при брони: -13,51 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,29
Экономия при брони: -8,38 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,29
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,05
Экономия при брони: -5,69 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,02
Экономия при брони: -0,02 грн