Клотримазол (Clotrimazol)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,04
Экономия при брони: -4,15 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,43
Экономия при брони: -3,29 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,89
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,42
Экономия при брони: -9,42 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,84
Экономия при брони: -2,43 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,22
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -14,83 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -13,28 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,22
Экономия при брони: -11,70 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,36
Экономия при брони: -9,52 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,36
Экономия при брони: -5,74 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -17,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"