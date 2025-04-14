Киев
Клотримазол (Clotrimazol)

Клотримазол (Clotrimazol)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 306 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,84 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,64 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,84 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,69 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,04
Экономия при брони: -4,15 грн
61,89 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,43
Экономия при брони: -3,29 грн
68,14 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,89
Экономия при брони: -3,31 грн
68,58 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,20 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,20 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,80 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,50 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,60 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,42
Экономия при брони: -9,42 грн
56,00 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,84
Экономия при брони: -2,43 грн
63,41 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,22
Экономия при брони: -2,60 грн
67,62 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,30 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -14,83 грн
50,97 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -13,28 грн
52,52 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,80
Экономия при брони: -9,96 грн
55,84 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
56,60 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
61,80 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
58,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,22
Экономия при брони: -11,70 грн
52,52 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,36
Экономия при брони: -9,52 грн
55,84 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,36
Экономия при брони: -5,74 грн
59,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -17,80 грн
51,00 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,60 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
54,83 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,89 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,72 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,80 грн
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