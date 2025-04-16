Клотримазол (Clotrimazol)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,53
Экономия при брони: -16,87 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,42
Экономия при брони: -12,81 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,47
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,13
Экономия при брони: -5,35 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,57
Экономия при брони: -3,34 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,44
Экономия при брони: -3,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,55
Экономия при брони: -16,87 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,55
Экономия при брони: -15,00 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,83
Экономия при брони: -9,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,39
Экономия при брони: -16,47 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,39
Экономия при брони: -5,67 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,80
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,27
Экономия при брони: -16,45 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,22
Экономия при брони: -4,51 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,18
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,40
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,01
Экономия при брони: -8,13 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,21
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,61
Экономия при брони: -15,73 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,61
Экономия при брони: -5,79 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,97
Экономия при брони: -2,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,20
Экономия при брони: -20,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,41
Экономия при брони: -6,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,69
Экономия при брони: -15,77 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
63,60
Экономия при брони: -3,78 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,10
Экономия при брони: -2,91 грн