Клотримазол (Clotrimazol)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 356 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,06
Экономия при брони: -16,08 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,87
Экономия при брони: -14,89 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,21
Экономия при брони: -12,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,90
Экономия при брони: -17,96 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,87
Экономия при брони: -12,85 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,16
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,20
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,00
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,02
Экономия при брони: -10,98 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,71
Экономия при брони: -14,57 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,75
Экономия при брони: -6,20 грн