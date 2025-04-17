Клотримазол (Clotrimazol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
59,73
Экономия при брони: -1,79 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,88
Экономия при брони: -2,10 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,72
Экономия при брони: -2,21 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,00
Экономия при брони: -22,30 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,20
Экономия при брони: -18,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,40
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,98
Экономия при брони: -16,53 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,28
Экономия при брони: -18,37 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,48
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,50
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,55
Экономия при брони: -15,58 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,84
Экономия при брони: -15,39 грн
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,48
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,36
Экономия при брони: -14,91 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,40
Экономия при брони: -14,49 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,59
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,50
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,62
Экономия при брони: -15,16 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,66
Экономия при брони: -14,73 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,87
Экономия при брони: -8,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
62,79
Экономия при брони: -13,34 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,05
Экономия при брони: -6,63 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,00
Экономия при брони: -4,23 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг блистер №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,05
Экономия при брони: -15,58 грн
Клотримазол раствор для наружного применения 1 % флакон 25 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,05
Экономия при брони: -14,09 грн
Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,22
Экономия при брони: -4,53 грн