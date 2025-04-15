Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1075,05
Экономия при брони: -49,43 грн
1025,62 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1533,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1574,30
Экономия при брони: -10,50 грн
1563,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1599,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1619,14
Экономия при брони: -56,72 грн
1562,42 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1136,35
Экономия при брони: -62,13 грн
1074,23 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1636,54
Экономия при брони: -71,20 грн
1565,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1690,72
Экономия при брони: -122,07 грн
1568,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1533,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн