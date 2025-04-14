Одесса (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1640,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1568,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1635,48
Экономия при брони: -78,08 грн
1557,40 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1689,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1608,77 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1696,06
Экономия при брони: -87,15 грн
1608,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1580,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1628,20
Экономия при брони: -54,60 грн
1573,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1614,90 грн