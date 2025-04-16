Николаев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1482,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1615,70
Экономия при брони: -40,90 грн
1574,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1709,91
Экономия при брони: -98,01 грн
1611,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1690,76
Экономия при брони: -121,93 грн
1568,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1583,30
Экономия при брони: -8,50 грн
1574,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1722,71
Экономия при брони: -112,92 грн
1609,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1710,07
Экономия при брони: -103,10 грн
1606,97 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1654,02
Экономия при брони: -71,06 грн
1582,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1614,90
Экономия при брони: -40,10 грн
1574,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1712,90
Экономия при брони: -104,15 грн
1608,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1661,91
Экономия при брони: -77,74 грн
1584,17 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1654,22
Экономия при брони: -96,03 грн
1558,19 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1676,15
Экономия при брони: -108,50 грн
1567,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1620,00
Экономия при брони: -45,20 грн
1574,80 грн