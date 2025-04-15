Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1614,90 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1599,80
Экономия при брони: -26,10 грн
1573,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1601,00
Экономия при брони: -27,30 грн
1573,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1604,80
Экономия при брони: -31,10 грн
1573,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1634,00
Экономия при брони: -60,30 грн
1573,70 грн
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1580,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1578,00
Экономия при брони: -4,30 грн
1573,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1604,10
Экономия при брони: -30,40 грн
1573,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,60 грн