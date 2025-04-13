Киев (адрес не указан)
Доступно в 495 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1518,63 грн
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1607,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1552,71 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1552,71 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1633,40
Экономия при брони: -59,80 грн
1573,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1609,50
Экономия при брони: -35,90 грн
1573,60 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1717,50
Экономия при брони: -62,45 грн
1655,05 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1685,87
Экономия при брони: -61,30 грн
1624,57 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1679,33
Экономия при брони: -72,65 грн
1606,68 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1600,86 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1504,77 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1682,45
Экономия при брони: -61,18 грн
1621,27 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1600,48 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1743,41
Экономия при брони: -116,93 грн
1626,48 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1578,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1577,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1629,45 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1590,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1634,97
Экономия при брони: -70,45 грн
1564,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1578,20 грн