Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1666,52
Экономия при брони: -100,28 грн
1566,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1669,68
Экономия при брони: -86,49 грн
1583,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1708,58
Экономия при брони: -91,34 грн
1617,24 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1571,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1660,37
Экономия при брони: -100,67 грн
1559,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1542,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1533,00
Экономия при брони: -60,00 грн
1473,00 грн