Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1573,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1597,80
Экономия при брони: -23,00 грн
1574,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1647,72
Экономия при брони: -78,63 грн
1569,09 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1649,85
Экономия при брони: -65,10 грн
1584,75 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1673,48
Экономия при брони: -67,92 грн
1605,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1663,74
Экономия при брони: -71,21 грн
1592,53 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Фемара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №30
Novartis Pharma
1570,70 грн