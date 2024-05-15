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Белладонны экстракт суппозитории ректальные блистер в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (12735) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10), блистер (1)
76,27
Экономия: -10,45 грн
65,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
74,44
Экономия: -8,62 грн
65,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
76,36
Экономия: -11,15 грн
65,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3)
68,08 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (6)
71,99
Экономия: -5,68 грн
66,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
72,14
Экономия: -13,17 грн
58,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
64,78 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
71,84
Экономия: -3,54 грн
68,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
82,72
Экономия: -10,34 грн
72,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -6,19 грн
66,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
75,82
Экономия: -16,85 грн
58,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
75,84
Экономия: -16,87 грн
58,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
74,98
Экономия: -5,16 грн
69,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
73,39
Экономия: -3,89 грн
69,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
73,79
Экономия: -3,99 грн
69,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3)
73,07
Экономия: -12,75 грн
60,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
63,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (4)
63,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2), блистер (1)
77,41
Экономия: -7,59 грн
69,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1), блистер (1)
77,88
Экономия: -8,06 грн
69,82 грн