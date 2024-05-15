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Бетиол® суппозитории ректальные, №10 - Днепр (Днепропетровск) (12733) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), суппозитории ректальные (1)
83,49
Экономия: -8,62 грн
74,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
81,52
Экономия: -5,29 грн
76,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
84,28
Экономия: -4,58 грн
79,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
70,89
Экономия: -2,60 грн
68,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
68,93 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
81,51
Экономия: -5,28 грн
76,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
88,16
Экономия: -9,87 грн
78,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
83,86
Экономия: -9,02 грн
74,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
64,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
70,97
Экономия: -2,75 грн
68,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
76,77
Экономия: -4,54 грн
72,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
80,88
Экономия: -4,65 грн
76,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
81,29
Экономия: -5,06 грн
76,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
69,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
84,73
Экономия: -5,53 грн
79,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
72,88
Экономия: -4,66 грн
68,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
83,60
Экономия: -5,54 грн
78,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
72,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1), суппозитории ректальные (1)
79,24
Экономия: -10,01 грн
69,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
72,11 грн