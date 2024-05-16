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Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,25 г блистер, №10 - Львов (40511) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
51,42
Экономия: -2,69 грн
48,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
54,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
67,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
52,99
Экономия: -2,71 грн
50,28 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Нечуя-Левицкого, 3
Всего: упаковка (1)
60,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 273
Всего: упаковка (1)
72,10 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
52,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
67,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
62,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
28,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 105
Всего: упаковка (1)
77,99
Экономия: -17,72 грн
60,27 грн
Ива-фарм
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 146-Г
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -26,23 грн
60,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1), блистер (1)
58,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -9,23 грн
60,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Торчин, ул. Независимости, 97
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -14,23 грн
60,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 30
Всего: упаковка (1)
63,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: блистер (1)
67,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
63,42
Экономия: -2,92 грн
60,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Перечин, ул. Ужанская, 10-А
Всего: упаковка (2)
68,44 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Теофиполь, пл. Кооперативная, 6
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -10,72 грн
60,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
Всего: упаковка (1)
54,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ильница, ул. Центральная, 30/3
Всего: упаковка (1)
59,56 грн