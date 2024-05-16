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Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,25 г блистер, №10 - Харьков (40511) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: блистер (1)
65,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
65,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
65,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
62,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
54,04
Экономия: -2,75 грн
51,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
47,02
Экономия: -1,54 грн
45,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
52,00
Экономия: -1,76 грн
50,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
57,68 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
28,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (3)
59,39
Экономия: -1,89 грн
57,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
70,05
Экономия: -11,19 грн
58,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: блистер (1)
67,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
68,19
Экономия: -8,61 грн
59,58 грн
Дешево
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
69,08 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
65,22 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 6
Всего: блистер (1)
67,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
67,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
64,36
Экономия: -6,14 грн
58,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Святогорская, 14-А
Всего: блистер (1)
60,66 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
38,88
Экономия: -2,30 грн
36,58 грн