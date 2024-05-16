Анальгин для детей суппозитории ректальные 0,25 г блистер, №10 - Харьков (40511) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 15 аптеках
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Харьков, ул. Бекетова, 21
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Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 6
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Сумы, ул. Засумская, 1
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Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
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Днепр, ул. Святогорская, 14-А
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Днепр, ул. Калиновая, 1