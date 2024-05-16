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Берлиприл® 10 таблетки 10 мг блистер, №30 - Харьков (48298) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
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Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 48-А
Всего: блистер (1)
78,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Мамаевцы, ул. Кобылянской Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
74,70 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом