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Берлиприл® 5 таблетки 5 мг блистер, №30 - Киев (12636) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 17:00
Неполоковцы, ул. Шевченко Тараса, 34
Всего: упаковка (1)
55,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: таблетки (20)
56,28
Экономия: -5,47 грн
50,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 16:00
Купянск-Узловой, пл. Железнодорожников, 5-В
Всего: упаковка (1)
54,66 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Синевир, , 1068-А
Всего: упаковка (1)
55,20
Экономия: -6,35 грн
48,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Чоп, ул. Молодежная, 11
Всего: таблетки (10)
55,07
Экономия: -6,22 грн
48,85 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
Всего: таблетки (10)
57,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом