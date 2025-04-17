Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1548,00 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1425,54 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
125.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1602,71
Экономия при брони: -76,39 грн
1526,32 грн
Аптека вашей семьи
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1567,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1651,04
Экономия при брони: -66,10 грн
1584,94 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
128.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1377,75 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1593,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1564,90 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
128.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1608,52
Экономия при брони: -100,20 грн
1508,32 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
129.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1678,39
Экономия при брони: -105,29 грн
1573,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1590,20
Экономия при брони: -28,40 грн
1561,80 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1512,00
Экономия при брони: -29,00 грн
1483,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1512,00
Экономия при брони: -29,00 грн
1483,00 грн
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
130.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1667,20
Экономия при брони: -60,61 грн
1606,59 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
130.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1676,21
Экономия при брони: -87,19 грн
1589,02 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
130.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1517,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
131.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1573,74
Экономия при брони: -64,32 грн
1509,42 грн
Подорожник
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
132.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1561,80 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
132.7 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1348,17 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
134.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1598,61
Экономия при брони: -88,20 грн
1510,41 грн