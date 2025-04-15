Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
296,35
Экономия при брони: -29,93 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
586,66
Экономия при брони: -27,81 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,30
Экономия при брони: -42,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
550,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
550,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
576,60
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
615,54
Экономия при брони: -67,75 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
590,69
Экономия при брони: -63,14 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
211,74
Экономия при брони: -52,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
550,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
538,46
Экономия при брони: -36,26 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн