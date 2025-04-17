Винница (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
606,65
Экономия при брони: -125,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
285,30
Экономия при брони: -17,05 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
602,55
Экономия при брони: -81,52 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
256,45
Экономия при брони: -15,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
324,87
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
596,39
Экономия при брони: -75,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
570,60
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
513,76
Экономия при брони: -63,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
348,78
Экономия при брони: -33,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
521,28
Экономия при брони: -38,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
579,20
Экономия при брони: -42,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
579,20
Экономия при брони: -42,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
463,36
Экономия при брони: -34,16 грн