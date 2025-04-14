Киев
Триган-Д (Trigan-D)

Триган-Д (Trigan-D)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 160 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
597,53
Экономия при брони: -28,08 грн
569,45 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
284,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
591,93
Экономия при брони: -21,89 грн
570,04 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
474,21 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
698,77
Экономия при брони: -129,78 грн
568,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
604,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
473,10
Экономия при брони: -42,47 грн
430,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
480,24 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
542,40 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
597,74
Экономия при брони: -27,54 грн
570,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
497,25
Экономия при брони: -55,67 грн
441,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
53,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
592,40
Экономия при брони: -45,81 грн
546,59 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
295,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
623,04
Экономия при брони: -32,01 грн
591,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
304,81
Экономия при брони: -34,45 грн
270,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
539,30
Экономия при брони: -5,70 грн
533,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
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