Одесса (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
597,53
Экономия при брони: -28,08 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
591,93
Экономия при брони: -21,89 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
698,77
Экономия при брони: -129,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
473,10
Экономия при брони: -42,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
597,74
Экономия при брони: -27,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
497,25
Экономия при брони: -55,67 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
592,40
Экономия при брони: -45,81 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
623,04
Экономия при брони: -32,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
304,81
Экономия при брони: -34,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
539,30
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн