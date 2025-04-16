Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
601,92
Экономия при брони: -32,44 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
560,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
598,79
Экономия при брони: -83,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
602,09
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
600,67
Экономия при брони: -85,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
599,58
Экономия при брони: -31,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
457,04
Экономия при брони: -39,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
297,60
Экономия при брони: -40,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
687,32
Экономия при брони: -66,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
475,47
Экономия при брони: -58,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,30
Экономия при брони: -49,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
596,56
Экономия при брони: -75,73 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
560,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
317,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,54
Экономия при брони: -29,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
602,85
Экономия при брони: -81,25 грн