Харьков (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,30
Экономия при брони: -25,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
230,64
Экономия при брони: -12,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
514,17
Экономия при брони: -22,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
576,60
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
285,70
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
173,76
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
387,03
Экономия при брони: -16,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
607,62
Экономия при брони: -39,48 грн