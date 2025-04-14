Днепр (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
608,30
Экономия при брони: -39,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
160,45
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
608,48
Экономия при брони: -39,87 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
531,00
Экономия при брони: -14,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
595,08
Экономия при брони: -48,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
607,05
Экономия при брони: -61,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,00
Экономия при брони: -54,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
466,07
Экономия при брони: -20,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
420,94
Экономия при брони: -38,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
673,86
Экономия при брони: -154,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
177,70
Экономия при брони: -6,88 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
588,87
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
272,71
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
298,88
Экономия при брони: -14,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
525,53
Экономия при брони: -21,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
513,90
Экономия при брони: -33,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
302,36
Экономия при брони: -38,24 грн