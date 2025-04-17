Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
403,62
Экономия при брони: -26,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
570,30
Экономия при брони: -17,11 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,30
Экономия при брони: -32,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
345,96
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
606,50
Экономия при брони: -82,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
576,60
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
612,71
Экономия при брони: -83,57 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
342,18
Экономия при брони: -19,02 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
591,72
Экономия при брони: -68,08 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
581,70
Экономия при брони: -43,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
571,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
529,72
Экономия при брони: -17,17 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
576,60
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
690,27
Экономия при брони: -121,78 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
372,91
Экономия при брони: -11,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Триган-Д таблетки стрип №100
Cadila
552,17
Экономия при брони: -19,50 грн