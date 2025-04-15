Парацетамол для детей (Paracetamolum pro infantibus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,95
Экономия при брони: -11,69 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,52
Экономия при брони: -17,48 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,25
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,27
Экономия при брони: -0,27 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,56
Экономия при брони: -2,73 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,86
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,69
Экономия при брони: -16,66 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,58
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,75
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,48
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,26
Экономия при брони: -5,35 грн