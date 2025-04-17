Парацетамол для детей (Paracetamolum pro infantibus)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,73
Экономия при брони: -16,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,76
Экономия при брони: -18,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -7,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -7,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,23
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,87
Экономия при брони: -18,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,94
Экономия при брони: -16,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,60
Экономия при брони: -23,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,60
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,29
Экономия при брони: -9,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,58
Экономия при брони: -16,86 грн