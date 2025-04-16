Парацетамол для детей (Paracetamolum pro infantibus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
81,65
Экономия при брони: -7,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,06
Экономия при брони: -18,03 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,11
Экономия при брони: -18,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,99
Экономия при брони: -18,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,01
Экономия при брони: -12,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,39
Экономия при брони: -9,30 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,03
Экономия при брони: -22,02 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,80
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"