Парацетамол для детей (Paracetamolum pro infantibus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,85
Экономия при брони: -25,14 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,60
Экономия при брони: -16,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -9,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,34
Экономия при брони: -19,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,38
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,60
Экономия при брони: -16,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -20,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -9,60 грн