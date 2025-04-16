Парацетамол для детей (Paracetamolum pro infantibus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,14
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,74
Экономия при брони: -5,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,17
Экономия при брони: -11,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,25
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,54
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,80
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,27
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,21
Экономия при брони: -24,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,00
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,16
Экономия при брони: -18,43 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,84
Экономия при брони: -7,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"