Парацетамол для детей (Paracetamolum pro infantibus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -19,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,88
Экономия при брони: -18,84 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,17
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -19,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,82
Экономия при брони: -16,78 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,12
Экономия при брони: -17,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,04
Экономия при брони: -25,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Парацетамол для детей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,50
Экономия при брони: -22,43 грн