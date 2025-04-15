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Преднизолон (Prednisolonum)

Преднизолон (Prednisolonum)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,17
Экономия при брони: -18,17 грн
115,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,00
Экономия при брони: -4,00 грн
129,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
140,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,77
Экономия при брони: -23,55 грн
127,22 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
155,04
Экономия при брони: -29,29 грн
125,75 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
121,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,00
Экономия при брони: -25,00 грн
108,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
137,86 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,00
Экономия при брони: -4,00 грн
129,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -39,30 грн
109,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
137,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,12
Экономия при брони: -6,48 грн
146,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
122,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
130,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,57
Экономия при брони: -25,29 грн
127,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,26
Экономия при брони: -28,41 грн
121,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,02
Экономия при брони: -26,27 грн
125,75 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,38
Экономия при брони: -24,63 грн
125,75 грн
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