Преднизолон (Prednisolonum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,17
Экономия при брони: -18,17 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,77
Экономия при брони: -23,55 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
155,04
Экономия при брони: -29,29 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
133,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,12
Экономия при брони: -6,48 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,57
Экономия при брони: -25,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,26
Экономия при брони: -28,41 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,02
Экономия при брони: -26,27 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,38
Экономия при брони: -24,63 грн