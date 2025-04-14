Преднизолон (Prednisolonum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 246 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
155,15
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,57
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,30
Экономия при брони: -25,64 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,44
Экономия при брони: -25,96 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,00
Экономия при брони: -15,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
157,25
Экономия при брони: -32,14 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,70
Экономия при брони: -6,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
155,24
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
158,29
Экономия при брони: -33,63 грн